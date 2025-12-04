4 декабря 2025 на территории военного аэродрома "Кача" во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

"Призраки" ГУР уничтожили вражеский истребитель МиГ-29 в Крыму

В эту же ночь под удар "Призраков" попал и аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.

"Спецподразделения ГУР продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны москвитов над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а отныне — и истребительную авиацию из России.

Напомним, 21 сентября 2025 года "Призраки" впервые в истории сожгли два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка"", — отмечают в ГУР.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что РФ накопила более 600 БПЛА на разных пусковых площадках, которые могут быть задействованы в ближайшее время. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Также к применению готовы: 18 баллистических ракет типа "Искандер-М". 12 крылатых ракет типа "Искандер-К". "Повышенный уровень опасности для Киева и области продлен еще на 48 часов. РФ продолжает готовиться к новому удару", – пишут мониторы.

Стоит заметить, что куда именно будет бить враг, сложно сказать, поэтому всем жителям Украины следует реагировать на угрозы, во время воздушных тревог спускаться в укрытие, иметь запасы воды, пищи, лекарства, теплые вещи, брать с собой документы, а также иметь заряженные гаджеты, павербанки и зарядные станции.