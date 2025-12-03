РФ накопичила понад 600 БПЛА на різних пускових майданчиках, які можуть бути задіяні найближчим часом. Про це повідомляють моніторингові канали.

Росія готує новий ракетно-дроновий обстріл: які регіони під загрозою

Зазначається, що також до застосування готові:

18 балістичних ракет типу "Іскандер-М".

12 крилатих ракет типу "Іскандер-К".

"Підвищений рівень небезпеки для Києва та області продовжено ще на 48 годин. РФ продовжує готуватися до нового удару", – пишуть монітори.

Варто зауважити, що куди саме битиме ворог, складно сказати, тому усім жителям України варто реагувати на загрози, під час повітряних тривог спускатися в укриття, мати запаси води, їжі, ліків, теплі речі, брати із собою документи, а також мати зарядженими ґаджети, павербанки та зарядні станції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська кардинально змінили тактику підготовки та здійснення масованих ракетно-дронових атак по Україні. Про це повідомляє моніторинговий канал Tracking, який завжи відстежує ворожу стратегічну авіацію.

"Далекий Схід. Тепер для бойових вильотів. З 30.10 РФ почала здійснювати бойові вильоти бортів Ту-95МС із Далекого Сходу, а саме із АБ "Українка" та "Біла". Так 30.10, 19.11 та 29.11 вильоти бортів Ту-95МС на пуски ракет були прямо з Далекого Сходу. Попередня інформація щодо зменшення підльотного часу до пускових помилкова, через затримку фіксації бортів", – зазначають монітори.

Насправді ж час збільшився до 6-8 годин.

"Тепер Ту-95МС споряджають одразу після ракетної атаки та згодом здійснюють переліт на Далекий Схід, потім одразу на пуски крилатих ракет. Тактика ракетних атак змінена практично повністю. На фото 7 бортів Ту-95МС на авіабазі "Енгельс-2", які були задіяні до ракетної атаки 29.11. Всі вони вже перебувають на Далекому Сході, як мінімум 4 з них можуть бути споряджені крилатими ракетами Х-101/555", – зазначають аналітики.