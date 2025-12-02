logo_ukra

Війна з Росією Масовані удари по Україні: окупанти змінили тактику
НОВИНИ

Масовані удари по Україні: окупанти змінили тактику

Монітори повідомляють, що окупанти змінили тактику вильотів стратегічної авіації для пусків ракет

2 грудня 2025, 15:35
Недилько Ксения

Російські окупаційні війська кардинально змінили тактику підготовки та здійснення масованих ракетно-дронових атак по Україні. Про це повідомляє моніторинговий канал Tracking, який завжи відстежує ворожу стратегічну авіацію.

Масовані удари по Україні: окупанти змінили тактику

Масовані удари по Україні: окупанти змінили тактику

"Далекий Схід. Тепер для бойових вильотів.

З 30.10 РФ почала здійснювати бойові вильоти бортів Ту-95МС із Далекого Сходу, а саме із АБ "Українка" та "Біла".

Так 30.10, 19.11 та 29.11 вильоти бортів Ту-95МС на пуски ракет були прямо з Далекого Сходу.

Попередня інформація щодо зменшення підльотного часу до пускових помилкова, через затримку фіксації бортів", – зазначають монітори.

Насправді ж час збільшився до 6-8 годин.

"Тепер Ту-95МС споряджають одразу після ракетної атаки та згодом здійснюють переліт на Далекий Схід, потім одразу на пуски крилатих ракет.

Тактика ракетних атак змінена практично повністю.

На фото 7 бортів Ту-95МС на авіабазі "Енгельс-2", які були задіяні до ракетної атаки 29.11.

Всі вони вже перебувають на Далекому Сході, як мінімум 4 з них можуть бути споряджені крилатими ракетами Х-101/555", – зазначають аналітики.

Масовані удари по Україні: окупанти змінили тактику - фото 2

                                                                                                                                                                                 

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що минулого разу масовану атаку було здійснено 29 листопада. Тоді росіяни атакували Київ, Київську область крилатими ракетами, "шахедами", балістикою та гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Тоді двоє людей загинуло у Києві і одна людина – у Вишгороді. Десятки людей отримали поранення.



