Російські окупаційні війська кардинально змінили тактику підготовки та здійснення масованих ракетно-дронових атак по Україні. Про це повідомляє моніторинговий канал Tracking, який завжи відстежує ворожу стратегічну авіацію.

Масовані удари по Україні: окупанти змінили тактику

"Далекий Схід. Тепер для бойових вильотів.

З 30.10 РФ почала здійснювати бойові вильоти бортів Ту-95МС із Далекого Сходу, а саме із АБ "Українка" та "Біла".

Так 30.10, 19.11 та 29.11 вильоти бортів Ту-95МС на пуски ракет були прямо з Далекого Сходу.

Попередня інформація щодо зменшення підльотного часу до пускових помилкова, через затримку фіксації бортів", – зазначають монітори.

Насправді ж час збільшився до 6-8 годин.

"Тепер Ту-95МС споряджають одразу після ракетної атаки та згодом здійснюють переліт на Далекий Схід, потім одразу на пуски крилатих ракет.

Тактика ракетних атак змінена практично повністю.

На фото 7 бортів Ту-95МС на авіабазі "Енгельс-2", які були задіяні до ракетної атаки 29.11.

Всі вони вже перебувають на Далекому Сході, як мінімум 4 з них можуть бути споряджені крилатими ракетами Х-101/555", – зазначають аналітики.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що минулого разу масовану атаку було здійснено 29 листопада. Тоді росіяни атакували Київ, Київську область крилатими ракетами, "шахедами", балістикою та гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Тоді двоє людей загинуло у Києві і одна людина – у Вишгороді. Десятки людей отримали поранення.