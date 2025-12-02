Российские оккупационные войска кардинально изменили тактику подготовки и осуществления массированных ракетно-дроновых атак по Украине. Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking , который всегда отслеживает вражескую стратегическую авиацию.

Массированные удары по Украине: оккупанты сменили тактику

"Дальний Восток. Теперь для боевых вылетов.

С 30.10 РФ начала совершать боевые вылета бортов Ту-95МС с Дальнего Востока, а именно с АБ "Украинка" и "Белая".

Так, 30.10, 19.11 и 29.11 вылеты бортов Ту-95МС на пуски ракет были прямо с Дальнего Востока.

Предварительная информация по уменьшению подлетного времени до пусковых ошибочна, из-за задержки фиксации бортов", – отмечают мониторы.

В действительности же время увеличилось до 6-8 часов.

"Теперь Ту-95МС снаряжают сразу после ракетной атаки и совершают перелет на Дальний Восток, затем сразу на пуски крылатых ракет.

Тактика ракетных атак изменена практически полностью.

На фото 7 бортов Ту-95МС на авиабазе Энгельс-2, которые были задействованы в ракетную атаку 29.11.

Все они уже находятся на Дальнем Востоке, как минимум 4 из них могут быть оснащены крылатыми ракетами Х-101/555", – отмечают аналитики.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в прошлый раз массированная атака была совершена 29 ноября. Тогда россияне атаковали Киев, Киевскую область крылатыми ракетами, "шахедами", баллистикой и гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Тогда два человека погибли в Киеве и один человек – в Вышгороде. Десятки человек получили ранения.