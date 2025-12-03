РФ накопила более 600 БПЛА на различных пусковых площадках, которые могут быть задействованы в ближайшее время. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Россия готовит новый ракетно-дроновый обстрел: какие регионы под угрозой

Отмечается, что также к применению готовы:

18 баллистических ракет типа "Искандер-М".

12 крылатых ракет типа "Искандер-К".

"Повышенный уровень опасности для Киева и области продлен еще на 48 часов. РФ продолжает готовиться к новому удару", – пишут мониторы.

Стоит заметить, что куда именно будет бить враг, сложно сказать, поэтому всем жителям Украины следует реагировать на угрозы, во время воздушных тревог спускаться в укрытие, иметь запасы воды, пищи, лекарства, теплые вещи, брать с собой документы, а также иметь заряженные гаджеты, павербанки и зарядные станции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска кардинально изменили тактику подготовки и осуществления массированных ракетно-дроновых атак по Украине. Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking, который всегда отслеживает вражескую стратегическую авиацию.

"Дальний Восток. Теперь для боевых вылетов. С 30.10 РФ начала совершать боевые вылеты бортов Ту-95МС с Дальнего Востока, а именно с АБ "Украинка" и "Белая". информация по уменьшению подлетного времени к пусковым ошибочная, из-за задержки фиксации бортов", – отмечают мониторы.

В действительности же время увеличилось до 6-8 часов.

"Теперь Ту-95МС снаряжают сразу после ракетной атаки и впоследствии совершают перелет на Дальний Восток, затем сразу на пуски крылатых ракет. Тактика ракетных атак изменена практически полностью. На фото 7 бортов Ту-95МС на авиабазе "Энгельс-2", которые были задействованы в ракетной атаке 29. Все. 4 из них могут быть снаряжены крылатыми ракетами Х-101/555", – отмечают аналитики.