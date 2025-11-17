Територія не може бути «ціною миру»: Рефат Чубаров зробив заяву про звільнення Криму

Війна РФ проти України має завершитися звільнення окупованого Криму та відновленням територіальної цілісності України.

Рефат Чубаров. Фото: з відкритих джерел

Мешканці півострова зараз не підкорюються окупантам і чекають на звільнення. Про це на третій міжнародній конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South у Києві заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Укрінформ.

Він нагадав, що в лютому 2014 року світ не зміг запобігти окупації Криму росіянами. Через це Україна отримала велику війну у 2022 році.

"Тепер ми не можемо не завершити цю війну звільненням Криму, інших окупованих земель та відтворенням територіальної цілісності України", — сказав Чубаров.

За словами глави Меджлісу, Україна бореться не лише за свою свободу, а й за те, щоб увесь світ мав змогу жити за правилами. Адже, якщо уявити, що світ не зможе досягти справедливого тривалого миру, заснованого на міжнародному праві, це означатиме руйнування основ міжнародної правової системи, яка гарантувала відносну стабільність після Другої світової війни.

"Таке рішення стало би прецедентом, який перекреслив би принципи територіальної цілісності, суверенітету та непорушності кордонів. У світі почало би діяти не право сили, а сила безправ'я. І тоді біда, яка прийшла в Україну з боку російської імперської машини, почне приходити до будь-якої іншої держави просто тому, що вона слабше", — зазначив Чубаров.

За його словами, жодні міжнародні гарантії, угоди та кордони у такому випадку не матимуть сенсу. На думку Чубарова, територія не може бути "ціною миру".

