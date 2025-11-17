Территория не может быть «ценой мира»: Рефат Чубаров сделал заявление об освобождении Крыма

Война РФ против Украины должна завершиться освобождением оккупированного Крыма и восстановлением территориальной целостности Украины.

Рефат Чубаров. Фото: из открытых источников

Жители полуострова сейчас не подчиняются оккупантам и ждут освобождения. Об этом на третьей международной конференции Crimea Global. Understanding Ukraine through the South в Киеве заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Укринформ.

Он напомнил, что в феврале 2014 года мир не смог предотвратить оккупацию Крыма россиянами. Поэтому Украина получила большую войну в 2022 году.

"Теперь мы не можем не завершить эту войну освобождением Крыма, других оккупированных земель и восстановлением территориальной целостности Украины", — сказал Чубаров.

По словам главы Меджлиса, Украина борется не только за свою свободу, но и за то, чтобы весь мир мог жить по правилам. Ведь если представить, что мир не сможет достичь справедливого продолжительного мира, основанного на международном праве, это будет означать разрушение основ международной правовой системы, гарантировавшей относительную стабильность после Второй мировой войны.

"Такое решение стало бы прецедентом, который перечеркнул бы принципы территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ. В мире стало бы действовать не право силы, а сила бесправия. И тогда беда, которая пришла в Украину со стороны российской имперской машины, начнет приходить в любое другое государство просто потому, что оно слабее", — отметил Чубаров.

По его словам, никакие международные гарантии, соглашения и границы в таком случае не будут иметь смысла. По мнению Чубарова, территория не может быть "ценой мира".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях российские силовики проводят рейды в поисках украинской символики, а в Крыму угрожают жителям штрафами и конфискацией имущества, заставляя подписывать контракты с армией РФ.