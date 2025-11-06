logo

Оккупанты усилили давление на украинцев в Крыму и на Херсонщине: обыски, шантаж и принуждение к контрактам
Оккупанты усилили давление на украинцев в Крыму и на Херсонщине: обыски, шантаж и принуждение к контрактам

На временно оккупированных территориях российские силовики проводят рейды в поисках украинской символики, а в Крыму угрожают жителям штрафами и конфискацией имущества, заставляя подписывать контракты с армией РФ.

6 ноября 2025, 16:18
Автор:
avatar

Проніна Аня

Почалася чергова  хвиля репресій окупаційної влади на півдні України.  Про це повідомляють  активісти руху "Жовта Стрічка".  Генічеську, Скадовську, Таврійську та Новій Каховці росгвардійці проводять рейди, шукаючи будь-які прояви української символіки – малюнки прапорів, написи чи згадки про Україну.

Патрулі обходять двори, зупинки, громадські місця та одразу замальовують виявлені символи, залучаючи до цього місцевих комунальників. Такі "зачистки" проводять періодично – щоразу, коли в містах стає "занадто багато" жовто-блакитних кольорів.

Тим часом у тимчасово окупованому Криму російська влада вигадала новий спосіб тиску на місцевих мешканців. Людей почали масово звинувачувати у "самовільному будівництві" та "порушенні правил землекористування". Через те, що українські документи фактично не визнаються, будь-який будинок можуть оголосити "незаконним".

Погрожуючи штрафами у сотні тисяч рублів чи навіть конфіскацією майна, адміністративною чи кримінальною відповідальністю, окупанти пропонують "альтернативу" – підписати контракт із російською армією. Таким чином, адміністративний тиск перетворюється на прямий шантаж: або служба, або злидні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що понад 2500 людей застрягли під землею через російський удар по вугільних шахтах Дніпропетровщини. Через російську атаку вісім шахт було знеструмлено і гірники опинилися в пастці. Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.



