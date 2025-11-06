Оккупанты усилили давление на украинцев в Крыму и на Херсонщине: обыски, шантаж и принуждение к контрактам

Почалася чергова хвиля репресій окупаційної влади на півдні України. Про це повідомляють активісти руху "Жовта Стрічка". Генічеську, Скадовську, Таврійську та Новій Каховці росгвардійці проводять рейди, шукаючи будь-які прояви української символіки – малюнки прапорів, написи чи згадки про Україну.

Россияне снова давят на украинцев на ТОТ: рейды, шантаж и принуждение к службе в армии РФ

Патрулі обходять двори, зупинки, громадські місця та одразу замальовують виявлені символи, залучаючи до цього місцевих комунальників. Такі "зачистки" проводять періодично – щоразу, коли в містах стає "занадто багато" жовто-блакитних кольорів.

Тим часом у тимчасово окупованому Криму російська влада вигадала новий спосіб тиску на місцевих мешканців. Людей почали масово звинувачувати у "самовільному будівництві" та "порушенні правил землекористування". Через те, що українські документи фактично не визнаються, будь-який будинок можуть оголосити "незаконним".

Погрожуючи штрафами у сотні тисяч рублів чи навіть конфіскацією майна, адміністративною чи кримінальною відповідальністю, окупанти пропонують "альтернативу" – підписати контракт із російською армією. Таким чином, адміністративний тиск перетворюється на прямий шантаж: або служба, або злидні.



