У Кремлі пояснили слова Путіна про наближення кінця війни: назвали одну умову

У Росія заявили, що війна проти Україна може завершитися "будь-якої миті", якщо Київ погодиться на капітуляційні умови Москви. Так речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував нещодавні слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що конфлікт "рухається до завершення".

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу отримав питання щодо пояснення слів Путіна про наближення кінця війни Росії проти України. За його словами, Україна має прийняти умови Москви для закінчення війни.

"Розвиток переговорного процесу говорить про те, що процес наближається до завершення. "СВО" продовжується. Вона може зупинитися в будь-який момент, як тільки київський режим і Зеленський візьмуть на себе відповідальність і приймуть необхідні рішення", — сказав Пєсков.

Представник Кремля додав, що Росія нібито залишається відкритою до переговорів і підтримує посередницькі ініціативи США.

Останніми місяцями російська влада неодноразово висувала Україні вимоги щодо виведення українських військ з Донецької та Луганської областей як передумови для початку переговорного процесу. У Києві такі вимоги називають ультиматумами та наголошують, що не погодяться на територіальні поступки.

Нагадаємо, шо Путін 9 травня заявив про наближення завершення війни проти України. Однак не уточнив, що саме мав на увазі.

