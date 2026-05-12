Путін заговорив про кінець війни не просто так: що змінилося в Кремлі

Останні заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що війна в Україні нібито "наближається до завершення", можуть бути не сигналом до миру, а ознакою зростаючих проблем усередині Росії. Про це пише редактор з питань оборони британського видання The Guardian Ден Саббаг. Журналіст виділив п’ять ключових факторів, через які Кремль почав змінювати риторику щодо війни Росії проти України.

Росія втрачає темп на фронті

Після тривалого періоду поступового просування російська армія почала втрачати ініціативу. Повернення Україною окремих територій та зниження темпів наступу РФ поставили під сумнів тезу про "неминучу перемогу" Москви. За даними Інституту вивчення війни, у квітні Росія вперше за тривалий час втратила більше територій, ніж захопила. Ден Саббаг зауважує, що на цьому тлі Кремль дедалі частіше намагається демонструвати готовність до переговорів, щоб приховати військові труднощі.

Втрати Росії перевищують мобілізацію

Українська сторона стверджує, що щомісяця Росія втрачає 35 000 російських солдатів. Це більше військових, ніж РФ здатна набрати за контрактами. Західні експерти також фіксують зниження темпів рекрутингу в РФ. Крім того, у матеріалі The Guardian вказують, що у Кремлі побоюються нової масштабної мобілізації через ризик соціального невдоволення, як це було восени 2022 року. Це створює серйозний кадровий тиск на російську армію та змушує Москву шукати інші варіанти для стабілізації ситуації.

Українські удари б’ють по нафтових доходах РФ

Одним із найсерйозніших факторів для Кремля стали удари України по російській нафтовій інфраструктурі. Атаки безпілотників і ракет по терміналах та нафтопереробних заводах скоротили експорт російської нафти. Для Москви це критично важливо, адже саме енергоресурси залишаються основним джерелом фінансування війни. У The Guardian зазначають, що якщо ціни на нафту почнуть падати, економічний тиск на Росію лише посилиться.

Україна нарощує технологічну перевагу

За останній рік Україна значно посилила власне виробництво дронів та ракетних систем. Київ уже не настільки залежить від західної зброї, як на початку повномасштабної війни. Українські безпілотники регулярно атакують стратегічні об’єкти далеко в тилу РФ, а нові системи перехоплення допомагають ефективніше захищати небо. Крім того, деякі українські технології почали експортувати до країн Близького Сходу, що свідчить про швидке зростання оборонної індустрії.

Кремль намагається повернути увагу Трампа

Ще однією причиною зміни риторики Путіна Ден Саббаг називає спробу Кремля знову активізувати діалог з Дональдом Трампом. У Москві сподіваються, що Вашингтон тиснутиме на Україну щодо поступок у питанні окупованих територій. Журналіст вказує, що попри заяви про можливий "кінець війни", Росія не відмовляється від своїх максималістських вимог. У Кремлі досі наполягають на виведенні українських військ із Донбасу як умові для переговорів.

