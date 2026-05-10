Путін зробив заяву про "наближення завершення" війни проти України: що сказав

Російський диктатор Володимир Путін зробив нову заяву щодо війни Росії проти України. Під час спілкування з журналістами 9 травня глава Кремля заявив, що війна нібито "йде до завершення", а також вкотре заговорив про можливу зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Путін ввечері після завершення заходів до 9 травня провів брифінг перед пресою та зробив кілька заяв щодо війни проти України.

"Я думаю, що справа в українському конфлікті йде до завершення", — заявив Путін.

Також російський диктатор висловився щодо можливої зустрічі з Зеленським та вкотре запросив українського президента до Москви.

"Особливого послання від Зеленського не було, я почув ще раз, що Зеленський готовий провести особисту зустріч. Ми ніколи не відмовлялися від цього, той, хто хоче зустрітися, – нехай і приїжджає до Москви", – сказав Путін.

Також Путін повторив традиційні для російської пропаганди тези про Захід та США. За словами диктатора, Вашингтон нібито має "інші пріоритети", а проти Росії, як він стверджує, воюють "глобалістські еліти руками українців".

Крім того, Путін несподівано назвав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера "найкращим переговірником" у відносинах між Росією та Європою. Шредер давно відомий своїми тісними зв’язками з Кремлем та співпрацею з російськими енергетичними компаніями.

