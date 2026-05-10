Путин сделал заявление о "приближении завершения" войны против Украины: что сказал

Российский диктатор Владимир Путин сделал новое заявление о войне России против Украины. Во время общения с журналистами 9 мая глава Кремля заявил, что война якобы "идет к завершению", а также заговорил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Путин вечером после завершения мероприятий к 9 мая провел брифинг перед прессой и сделал несколько заявлений о войне против Украины.

"Я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению", – заявил Путин.

Также российский диктатор высказался о возможной встрече с Зеленским и еще раз пригласил украинского президента в Москву.

"Особого послания от Зеленского не было, я услышал еще раз, что Зеленский готов провести личную встречу. Мы никогда не отказывались от этого, тот, кто хочет встретиться – пусть и приезжает в Москву", – сказал Путин.

Также Путин повторил традиционные для российской пропаганды тезисы о Западе и США. По словам диктатора, у Вашингтона якобы есть "другие приоритеты", а против России, как он утверждает, воюют "глобалистские элиты руками украинцев".

Кроме того, Путин неожиданно назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера "лучшим переговорщиком" в отношениях между Россией и Европой. Шредер давно известен своими тесными связями с Кремлем и сотрудничеством с российскими энергетическими компаниями.

