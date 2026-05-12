Путин заговорил о конце войны не просто так: что изменилось в Кремле

Последние заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что война в Украине якобы "близится к завершению", могут быть не сигналом к миру, а признаком растущих проблем внутри России. Об этом пишет редактор по вопросам обороны британского издания The Guardian Дэн Саббаг. Журналист выделил пять ключевых факторов, из-за которых Кремль начал менять риторику войны России против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин.

Россия теряет темп на фронте

После продолжительного периода постепенного продвижения российская армия начала терять инициативу. Возвращение Украиной отдельных территорий и снижение темпов наступления РФ поставили под вопрос тезис о "неизбежной победе" Москвы. По данным Института изучения войны, в апреле Россия впервые за долгое время потеряла больше территорий, чем захватила. Дэн Саббаг отмечает, что на этом фоне Кремль все чаще пытается демонстрировать готовность к переговорам, чтобы скрыть военные трудности.

Потери России превышают мобилизацию

Украинская сторона утверждает, что ежемесячно Россия теряет 35 тысяч российских солдат. Это больше военных, чем РФ, способная набрать по контрактам. Западные эксперты также фиксируют понижение темпов рекрутинга в РФ. Кроме того, в материале The Guardian указывают, что в Кремле опасаются новой масштабной мобилизации из-за риска социального недовольства, как это было осенью 2022 года. Это создает серьезное кадровое давление на российскую армию и заставляет Москву искать другие варианты для стабилизации ситуации.

Украинские удары бьют по нефтяным доходам РФ

Одним из серьезнейших факторов для Кремля стали удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. Атаки беспилотников и ракет по терминалам и нефтеперерабатывающим заводам сократили экспорт российской нефти. Для Москвы это критически важно, ведь именно энергоресурсы остаются основным источником финансирования войны. В The Guardian отмечают, что если цены на нефть начнут падать, экономическое давление на Россию только усилится.

Украина наращивает технологическое преимущество

За последний год Украина значительно усилила собственное производство дронов и ракетных систем. Киев уже не столь зависит от западного оружия, как в начале полномасштабной войны. Украинские беспилотники регулярно атакуют стратегические объекты далеко в тылу РФ, а новые системы перехвата помогают более эффективно защищать небо. Кроме того, некоторые украинские технологии начали экспортировать в страны Ближнего Востока, что свидетельствует о быстром росте оборонной индустрии.

Кремль пытается обратить внимание Трампа

Еще одной причиной смены риторики Путина Дэн Саббаг называет попытку Кремля снова активизировать диалог с Дональдом Трампом. В Москве надеются, что Вашингтон будет давить на Украину по поводу уступок в вопросе оккупированных территорий. Журналист указывает, что, несмотря на заявления о возможном "конце войны", Россия не отказывается от своих максималистских требований. В Кремле до сих пор настаивают на выводе украинских войск из Донбасса как условии для переговоров.

