Путін зайшов у глухий кут: який жахливий крок може тепер готувати Кремль

Невдачі Росії у війні проти України можуть підштовхнути Путіна до нового небезпечного сценарію, а саме спроби спровокувати конфлікт з країнами Балтії. Таку думку висловив російський опозиційний політик і член російської платформи в ПАРЄ Гаррі Каспаров, коментуючи ситуацію навколо війни РФ проти України.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За словами Каспарова, російський наступ у війні проти України зайшов у глухий кут. Як наслідок, Путін може шукати новий успіх для підтримки свого рейтингу.

"Путін явно перебуває в глухому куті в Україні. А диктатору в його становищі потрібен якийсь успіх. Йому можуть пробачити все, крім програної війни. Ресурс для того, щоб її продовжувати у нього, на жаль, поки що є", – вважає Каспаров.

На його думку, для чергової "маленької перемоги" мішенню Путіна можуть стати прикордонні райони країн Балтії, зокрема міста Нарва в Естонії або Даугавпілс у Латвії, де проживає значна частина російськомовного населення. Каспаров припускає, що йдеться не про масштабне вторгнення, а про локальні провокації або спроби створити "зони напруги".

"Навряд чи у Росії є ресурс кинути величезні армії проти країн Балтії, але можна створити осередки напруженості і продемонструвати, що НАТО вже не працює", – попереджає Каспаров.

За його словами, Кремль може розраховувати на затягування рішень усередині Альянсу та політичні суперечки між союзниками через Трампа.

Зауважимо, що на Заході дедалі частіше попереджають про ризик прямого конфлікту між Росією та НАТО у найближчі 3-5 років. Європейські спецслужби зазначають, що після завершення активної фази війни проти України Москва може спробувати використати свою армію та військову економіку для нового геополітичного тиску.

