Путин зашел в тупик: какой ужасный шаг может теперь готовить Кремль

Неудачи России в войне против Украины могут подтолкнуть Путина к новому опасному сценарию, а именно попытки спровоцировать конфликт со странами Балтии. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и член российской платформы в ПАСЕ Гарри Каспаров, комментируя ситуацию с войной РФ против Украины.

По словам Каспарова, российское наступление в войне против Украины вошло в тупик. В результате Путин может искать новый успех для поддержания своего рейтинга.

"Путин явно находится в тупике в Украине. А диктатору в его положении требуется какой-то успех. Ему могут простить все, кроме проигранной войны. Ресурс для того, чтобы ее продолжать у него, к сожалению, пока есть", – считает Каспаров.

По его мнению, для очередной "маленькой победы" мишенью Путина могут стать приграничные районы стран Балтии, в частности, города Нарва в Эстонии или Даугавпилс в Латвии, где проживает значительная часть русскоязычного населения. Каспаров предполагает, что речь идет не о масштабном вторжении, а о локальных провокациях или попытках создать "зоны напряжения".

"Вряд ли у России есть ресурс бросить огромные армии против стран Балтии, но можно создать очаги напряженности и продемонстрировать, что НАТО уже не работает", – предупреждает Каспаров.

По его словам, Кремль может рассчитывать на затягивание решений внутри Альянса и политические споры между союзниками из-за Трампа.

Заметим, что на Западе все чаще предупреждают риск прямого конфликта между Россией и НАТО в ближайшие 3-5 лет. Европейские спецслужбы отмечают, что после завершения активной фазы войны против Украины Москва может попытаться использовать свою армию и военную экономику для нового геополитического давления.

