Кремль озвучив Україні новий ультиматум щодо мирних переговорів
Кремль озвучив Україні новий ультиматум щодо мирних переговорів

Юрій Ушаков заявив, що переговори між Україною та Росією не просуватимуться без виведення ЗСУ з Донбасу.

10 травня 2026, 14:30
Slava Kot

У Кремлі заявили, що мирні переговори щодо війни в Україні не матимуть жодного прогресу, доки Київ не погодиться на виведення українських військ із Донецької та Луганської областей. Таку заяву зробив помічник президента Росії Юрій Ушаков, фактично повторивши одну з ключових вимог Москви.

Юрій Ушаков в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що переговори з Україною не змінять ситуацію, якщо Київ не виконає ультимативні вимоги РФ, насамперед вивід військ з Донбасу.

"Поки (Україна) не зробить цей крок, можна проводити ще кілька раундів, десятки раундів (переговорів), але ми будемо на одному й тому ж місці, розумієте? Ось у чому справа", — сказав Ушаков.

За словами Ушакова, Москва вважає виведення Збройних сил України з Донбасу однією з головних умов для "дієвого мирного врегулювання". При цьому представник Путіна висловив упевненість, що Україна погодиться на такі умови у майбутньому.

"Вони знають в Україні, що це потрібно зробити і що вони це рано чи пізно все одно зроблять", — додав Ушаков.

Напередодні Ушаков повідомив, що тристоронній переговорний процес щодо війни Росії проти України наразі зупинений, а дата його відновлення невідома.

Джерело: https://tass.ru/politika/27368789
