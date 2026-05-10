У Зеленського відповіли на запрошення Путіна до Москви: назвали головну умову зустрічі

В Офісі президента України відреагували на чергову заяву Кремля щодо можливих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Радник ОП Сергій Лещенко заявив, що український президент готовий до особистої зустрічі з главою Кремля, але не на території Росії.

Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Сергій Лещенко в ефірі телемарафону прокоментував заяви російської сторони про можливу зустріч Зеленського та Путіна у Москві. За словами представника Офісу президента, Київ не відкидає дипломатичний формат переговорів, однак проведення зустрічі в столиці держави-агресора вважає неприйнятним.

"Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним де завгодно, але не в Москві. Тому що Москва — це столиця країни-агресора. Такий формат переговорів неможливий", — сказав Лещенко.

Нагадаємо, що 9 травня помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, то "нехай телефонує до Москви". Він також стверджував, що Кремль готовий організувати таку розмову або зустріч.

Пізніше сам Володимир Путін підтвердив готовність до особистих переговорів із Зеленським. За словами російського диктатора, зустріч може відбутися як у Москві, так і на території третьої країни. Водночас Путін висунув умову, що для зустрічі з Зеленським сторони мають попередньо досягти остаточних домовленостей щодо мирного договору та завершення війни.

