У Зеленского ответили на приглашение Путина в Москву: назвали главное условие встречи

В Офисе президента Украины отреагировали на очередное заявление Кремля о возможных переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Советник ОП Сергей Лещенко заявил, что украинский президент готов к личной встрече с главой Кремля, но не на территории России.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сергей Лещенко в эфире телемарафона прокомментировал заявления российской стороны о возможной встрече Зеленского и Путина в Москве. По словам представителя Офиса президента, Киев не исключает дипломатический формат переговоров, однако проведение встречи в столице государства-агрессора считает неприемлемым.

"Владимир Зеленский готов ко встрече с Владимиром Путиным где угодно, но не в Москве. Потому что Москва – это столица страны-агрессора. Такой формат переговоров невозможен", – сказал Лещенко.

Напомним, что 9 мая помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский хочет встречи, то "пусть звонит по телефону в Москву". Он также утверждал, что Кремль готов организовать такой разговор или встречу.

Позже сам Владимир Путин подтвердил готовность к личным переговорам с Зеленским. По словам российского диктатора, встреча может пройти как в Москве, так и на территории третьей страны. В то же время Путин выдвинул условие, что для встречи с Зеленским стороны должны предварительно достичь окончательных договоренностей по мирному договору и завершению войны.

