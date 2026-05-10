Це план Кремля: Портников пояснив, чому Росія затягує війну до 2028 року
commentss НОВИНИ Всі новини

Це план Кремля: Портников пояснив, чому Росія затягує війну до 2028 року

Віталій Портников заявив, що Кремль може затягувати війну проти України до 2028 року.

10 травня 2026, 13:45
Slava Kot

Росія може свідомо затягувати війну проти України в очікуванні нових президентських виборів у США та зміни політичної ситуації у Вашингтоні. Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи можливу стратегію Кремля у війні проти України на найближчі роки.

Володимир Путін. Фото: Associated Press

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" припустив, що російське керівництво може розраховувати не на швидке завершення війни, а на виснаження України та очікування більш вигідних умов після виборів у США у 2028 році. За словами журналіста, невідомо, які саме оцінки отримує російський диктатор Володимир Путін від свого військового командування. Однак у Кремлі можуть вважати, що їм потрібен ще рік або кілька років для продовження наступальних дій та спроб захопити нові території України.

"У Путіна може бути одна цікава думка — поки Трамп є президентом США, йому нічого не заважає далі вести війну, а вже з новим президентом Сполучених Штатів він може домовитись. Зокрема, коли буде розуміти хто саме стане новим президентом США", — вказує оглядач.

Портников наголошує, що Росія вже раніше використовувала подібну тактику очікування. Зокрема, Кремль розраховував дочекатися завершення президентства Джо Байдена, не розуміючи, як зміниться політика США після виборів. Тепер Москва може так само розраховувати перечекати президентство Дональда Трампа.

"Мова ж йде про нещасні 2 роки. Зрозуміло, що росіяни не зміни влади в США чекатимуть, а часу коли визначаться реальні претенденти від республіканців та демократів на посаду президента США. Якщо в них вистачить ресурсу на продовження війни, економічних й демографічних, вони можуть просто чекати. Гадаю, що росіяни на це й налаштовані. Єдине, що може зірвати цей план це удари по їхньому ВПК та нафтопереробному комплексу", — пояснив Портников.

Портников пояснив, чому Росія більше не хоче жодних переговорів.

Путін відмовляється приймати нову реальність. Що показав парад 9 травня в Москві.



Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-yakshcho-matimut-resursi-rosiyani-budut-chekati-do-2028-roku-portnikov-nazvav-prichinu-zatyaguvannya-viyni
