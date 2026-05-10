Це план Кремля: Портников пояснив, чому Росія затягує війну до 2028 року

Росія може свідомо затягувати війну проти України в очікуванні нових президентських виборів у США та зміни політичної ситуації у Вашингтоні. Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи можливу стратегію Кремля у війні проти України на найближчі роки.
Віталій Портников в ефірі "Еспресо" припустив, що російське керівництво може розраховувати не на швидке завершення війни, а на виснаження України та очікування більш вигідних умов після виборів у США у 2028 році. За словами журналіста, невідомо, які саме оцінки отримує російський диктатор Володимир Путін від свого військового командування. Однак у Кремлі можуть вважати, що їм потрібен ще рік або кілька років для продовження наступальних дій та спроб захопити нові території України.
Портников наголошує, що Росія вже раніше використовувала подібну тактику очікування. Зокрема, Кремль розраховував дочекатися завершення президентства Джо Байдена, не розуміючи, як зміниться політика США після виборів. Тепер Москва може так само розраховувати перечекати президентство Дональда Трампа.
