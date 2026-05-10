Это план Кремля: Портников объяснил, почему Россия затягивает войну до 2028 года

Россия может сознательно затягивать войну против Украины в ожидании новых президентских выборов в США и изменении политической ситуации в Вашингтоне. Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, комментируя возможную стратегию Кремля в войне против Украины на ближайшие годы.

Владимир Путин.

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" предположил, что российское руководство может рассчитывать не на скорейшее завершение войны, а на истощение Украины и ожидание более выгодных условий после выборов в США в 2028 году. По словам журналиста, неизвестно, какие оценки получает российский диктатор Владимир Путин от своего военного командования. Однако в Кремле могут считать, что им нужен год или несколько лет для продолжения наступательных действий и попыток захватить новые территории Украины.

"У Путина может быть одно интересное мнение – пока Трамп является президентом США, ему ничего не мешает дальше вести войну, а уже с новым президентом Соединенных Штатов он может договориться. В частности, когда будет понимать кто именно станет новым президентом США", – указывает обозреватель.

Портников отмечает, что Россия уже раньше использовала подобную тактику ожидания. В частности, Кремль рассчитывал дождаться завершения президентства Джо Байдена, не понимая, как изменится политика США после выборов. Теперь Москва может также рассчитывать переждать президентство Дональда Трампа.

"Речь же идет о несчастных 2 годах. Понятно, что россияне не смены власти в США будут ждать, а времени когда определятся реальные претенденты от республиканцев и демократов на пост президента США. Если у них хватит ресурса на продолжение войны, экономических и демографических, они могут просто ждать. Думаю, что россияне это могут. по их ВПК и нефтеперерабатывающему комплексу", — объяснил Портников.

