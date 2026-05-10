Это план Кремля: Портников объяснил, почему Россия затягивает войну до 2028 года

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Россия может сознательно затягивать войну против Украины в ожидании новых президентских выборов в США и изменении политической ситуации в Вашингтоне. Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, комментируя возможную стратегию Кремля в войне против Украины на ближайшие годы.
Владимир Путин. Фото: Associated Press
Виталий Портников в эфире "Эспрессо" предположил, что российское руководство может рассчитывать не на скорейшее завершение войны, а на истощение Украины и ожидание более выгодных условий после выборов в США в 2028 году. По словам журналиста, неизвестно, какие оценки получает российский диктатор Владимир Путин от своего военного командования. Однако в Кремле могут считать, что им нужен год или несколько лет для продолжения наступательных действий и попыток захватить новые территории Украины.
Портников отмечает, что Россия уже раньше использовала подобную тактику ожидания. В частности, Кремль рассчитывал дождаться завершения президентства Джо Байдена, не понимая, как изменится политика США после выборов. Теперь Москва может также рассчитывать переждать президентство Дональда Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников объяснил, почему Россия больше не хочет переговоров.
Также "Комментарии" писали, что Путин отказывается принимать новую реальность. Показавший парад 9 мая в Москве.