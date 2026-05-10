Кремль озвучил Украине новый ультиматум по мирным переговорам

В Кремле заявили, что мирные переговоры о войне в Украине не будут иметь никакого прогресса, пока Киев не согласится на вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков, фактически повторив одно из ключевых требований Москвы.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что переговоры с Украиной не изменят ситуацию, если Киев не выполнит ультимативные требования РФ, прежде всего, вывод войск из Донбасса.

"Пока (Украина) не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов (переговоров), но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чем дело", — сказал Ушаков.

По словам Ушакова, Москва считает вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса одним из главных условий для "действенного мирного урегулирования". При этом представитель Путина выразил уверенность, что Украина согласится на такие условия в будущем.

"Они знают в Украине, что это нужно сделать, и что они это рано или поздно все равно сделают", — добавил Ушаков.

Накануне Ушаков сообщил, что трехсторонний переговорный процесс по войне России против Украины остановлен, а дата его восстановления неизвестна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского ответили на приглашение Путина в Москву для мирных переговоров и назвали главное условие встречи с российским диктатором.

Также "Комментарии" писали, что политический обозреватель Виталий Портников объяснил, почему Россия затягивает войну до 2028 года. Каков план Кремля на ближайшие два года.