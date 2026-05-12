В Кремле объяснили слова Путина о приближении конца войны: назвали одно условие

В Россия заявили, что война против Украины может завершиться "в любой момент", если Киев согласится на капитуляционные условия Москвы. Так спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал недавние слова российского диктатора Владимира Путина о том, что конфликт "движется к завершению".

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга получил вопрос относительно объяснения слов Путина о приближении конца войны России против Украины. По его словам, Украина должна принять условия Москвы для окончания войны.

"Развитие переговорного процесса говорит о том, что процесс близится к завершению. "СВО" продолжается. Она может остановиться в любой момент, как только киевский режим и Зеленский возьмут на себя ответственность и примут необходимые решения", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия остается открытой к переговорам и поддерживает посреднические инициативы США.

В последние месяцы российские власти неоднократно выдвигали Украине требования по выводу украинских войск из Донецкой и Луганской областей как предпосылки для начала переговорного процесса. В Киеве такие требования называют ультиматумами и подчеркивают, что не согласятся на территориальные уступки.

Напомним, что Путин 9 мая заявил о приближении завершения войны против Украины. Однако не уточнил, что именно имел в виду.

