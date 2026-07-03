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Росія вбила чотирьох людей на Сумщині, серед загиблих майже дворічна дівчинка

Через атаку російських безпілотників у Сумській області – двоє загиблих

3 липня 2026, 07:18
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Кравцев Сергей

Цієї ночі російські війська атакували ударним БпЛА багатоквартирний будинок у Роменській громаді. Унаслідок влучання виникла масштабна пожежа. За уточненою інформацією, загинули четверо людей: дві жінки, літній чоловік і маленька дівчинка, якій не було й двох років. Російський удар забрав життя дитини разом із її мамою. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах.

Росія вбила чотирьох людей на Сумщині, серед загиблих майже дворічна дівчинка

Дрон-камікадзе "шахед" вдарив по будинку. Фото: з відкритих джерел

Ще троє чоловіків дістали поранення. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Внаслідок атаки сталося потрапляння до житлового будинку у приватному секторі.

"На жаль, загинули двоє жінок, літній чоловік і маленька дитина – дівчинка, якій не було й двох років. Російський удар забрав її життя разом із мамою", – зазначив керівник Сумської області.

Варто зазначити, що в ніч на 3 липня російські окупанти також запустили ракети по Кривому Розі. У місті пошкоджено житлові будинки та поранено.  

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські терористичні війська завдали авіаційного удару керованою авіабомбою учбового закладу в Сумах, де в момент атаки проходили літні виховні заходи для дітей. Лише завдяки випадковому збігу вдалося уникнути масових жертв – школярі залишили будинок незадовго до прильоту.                                                                              

Також видання "Коментарі" повідомляло – російський диктатор Володимир Путін дедалі більше концентрується виключно на війні проти України, тоді як внутрішні проблеми країни поступово відходять для нього на другий план. Такого висновку дійшов журналіст Саймон Шустер у статті для The Atlantic, аналізуючи останні публічні виступи російського лідера та ситуацію всередині РФ.




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