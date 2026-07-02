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Россия ударила авиабомбой по школе в Сумах: там сегодня были дети

После удара КАБ здание учебного заведения оказалось практически разрушено, пострадали воспитатели и жилые дома рядом

2 июля 2026, 16:36
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Кравцев Сергей

Российские террористические войска нанесли авиационный удар управляемой авиабомбой по учебному заведению в Сумах, где в момент атаки проходили летние воспитательные мероприятия для детей. Лишь благодаря случайному совпадению удалось избежать массовых жертв – школьники покинули здание незадолго до прилета.

Россия ударила авиабомбой по школе в Сумах: там сегодня были дети

Удар по НВК в Сумах. Фото: Суспильне Сумы

Как сообщили в Сумской городской военной администрации, удар пришелся по учебно-воспитательному комплексу. Несмотря на отсутствие учебного процесса, в помещении находились педагоги, которые организовывали для детей летние занятия и досуг.

В результате атаки пострадали воспитательницы. По предварительной информации, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Детей в момент взрыва внутри здания уже не было.

Взрыв нанес серьезные разрушения самому учебному заведению. По данным городских властей, в школе не осталось ни одного целого окна, а мощная ударная волна привела к обрушению бетонных перекрытий. Здание получило значительные повреждения и требует детального обследования.

Кроме школы, пострадала и окружающая застройка. Повреждения получили по меньшей мере три частных жилых дома, расположенных рядом с местом удара, а также два легковых автомобиля.

Местные власти подчеркивают, что трагедия могла иметь значительно более тяжелые последствия, если бы дети задержались в школе еще на несколько минут. На месте продолжают работать спасатели, правоохранители и специалисты, которые документируют последствия российского удара и оценивают масштаб разрушений.

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