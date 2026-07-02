Росія вдарила авіабомбою по школі у Сумах: там сьогодні були діти

Російські терористичні війська завдали авіаційного удару керованою авіабомбою по навчальному закладу в Сумах, де в момент атаки проходили літні виховні заходи для дітей. Лише завдяки випадковому збігу вдалося уникнути масових жертв – школярі залишили будинок незадовго до прильоту.

Удар по НВК у Сумах. Фото: Супільне Суми

Як повідомили у Сумській міській військовій адміністрації, удар припав по навчально-виховному комплексу. Незважаючи на відсутність навчального процесу, у приміщенні знаходилися педагоги, які організовували для дітей літні заняття та дозвілля.

Внаслідок атаки постраждали виховательки. За попередньою інформацією, їхній стан медики оцінюють як середнього ступеня важкості. Дітей на момент вибуху всередині будівлі вже не було.

Вибух завдав серйозних руйнацій самому навчальному закладу. За даними міської влади, у школі не залишилося жодного цілого вікна, а потужна ударна хвиля призвела до обвалення бетонних перекриттів. Будівля отримала значні пошкодження та потребує детального обстеження.

Окрім школи, постраждала й навколишня забудова. Пошкодження отримали щонайменше три приватні житлові будинки, розташовані поряд з місцем удару, а також два легкові автомобілі.

Місцева влада наголошує, що трагедія могла мати значно важчі наслідки, якби діти затрималися у школі ще на кілька хвилин. На місці продовжують працювати рятувальники, правоохоронці та фахівці, які документують наслідки російського удару та оцінюють масштаб руйнувань.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Київ у вогні та диму: страшні наслідки атаки країни-агресора на цивільні об'єкти.



