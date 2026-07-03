Россия убила четырех людей на Сумщине, среди погибших почти двухлетняя девочка

Этой ночью российские войска атаковали ударным БпЛА многоквартирный дом в Роменской общине. В результате попадания возник масштабный пожар. По уточненной информации, погибли четыре человека: две женщины, пожилой мужчина и маленькая девочка, которой не было и двух лет. Российский удар унес жизни ребенка вместе с его мамой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях.

Дрон-камикадзе "шахед" ударил по дому. Фото: из открытых источников

Еще трое мужчин получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате атаки произошло попадание в жилой дом в частном секторе.

"К сожалению, погибли две женщины, пожилой мужчина и маленький ребенок — девочка, которой не было и двух лет. Российский удар унес ее жизни вместе с мамой", — отметил руководитель Сумской области.

Стоит отметить, в ночь на 3 июля российские оккупанты также запустили ракеты по Кривому Рогу. В городе повреждены жилые здания и ранены.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские террористические войска нанесли авиационный удар управляемой авиабомбой по учебному заведению в Сумах, где в момент атаки проходили летние воспитательные мероприятия для детей. Лишь благодаря случайному совпадению удалось избежать массовых жертв – школьники покинули здание незадолго до прилета.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин все сильнее концентрируется исключительно на войне против Украины, тогда как внутренние проблемы страны постепенно отходят для него на второй план. К такому выводу пришел журналист Саймон Шустер в статье для The Atlantic, анализируя последние публичные выступления российского лидера и ситуацию внутри РФ.



