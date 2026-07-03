Много пострадавших и разрушений: Россия нанесла жестокий удар по большому городу

В ночь на 3 июля российские оккупанты запустили ракеты по Кривому Рогу. В городе повреждены жилые здания и ранены. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Спасатели. Фото: из открытых источников

По информации чиновника, на данный момент пострадали семь человек. К счастью, никто не получил критических ранений, но троих горожан пришлось везти в больницу. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Сам ракетный удар оккупанты нанесли по сектору плотной городской застройки. Ракеты попали между многоквартирными домами.

В результате атаки в жилых домах вспыхнули пожары. Благодаря профессиональным действиям городских спасателей пожары уже погашены, но на месте продолжаются аварийно-спасательные операции.

Жилье горожан получило много повреждений: выбиты окна, разрушены балконы, а коммунальщикам пришлось оперативно перекрывать газ и воду.

На месте атаки уже развернут оперативный штаб. В поврежденные дома также везут все необходимые стройматериалы, а сами пострадавшие получат всю необходимую помощь от городских властей.

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