Багато постраждалих та руйнувань: Росія завдала жорстокого удару по великому місту

У ніч проти 3 липня російські окупанти запустили ракети по Кривому Розі. У місті пошкоджено житлові будинки та поранено. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Рятувальники. Фото: із відкритих джерел

За інформацією чиновника, наразі постраждали семеро людей. На щастя, ніхто не отримав критичних поранень, але трьох городян довелося везти до лікарні. Наразі медики надають їм усю необхідну допомогу.

Сам ракетний удар окупанти завдали сектору щільної міської забудови. Ракети потрапили між багатоквартирними будинками.

Внаслідок атаки у житлових будинках спалахнули пожежі. Завдяки професійним діям міських рятувальників пожежі вже погашено, але на місці продовжуються аварійно-рятувальні операції.

Житло городян отримало багато пошкоджень: вибито вікна, зруйновано балкони, а комунальникам довелося оперативно перекривати газ і воду.

На місці атаки вже розгорнуто оперативний штаб. До пошкоджених будинків також везуть усі необхідні будматеріали, а самі постраждалі отримають усю необхідну допомогу від міської влади.

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