Путин окончательно зациклился на войне: почему Кремль больше не слышит россиян

Российский диктатор Владимир Путин все сильнее концентрируется исключительно на войне против Украины, тогда как внутренние проблемы страны постепенно отходят для него на второй план. К такому выводу пришел журналист Саймон Шустер в статье для The Atlantic, анализируя последние публичные выступления российского лидера и ситуацию внутри РФ.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По наблюдениям автора, после того как Украина активизировала удары беспилотниками и ракетами по российской территории, Путин несколько раз надолго исчезал из информационного пространства. Однако, вернувшись к публичной активности, он практически не комментировал последствия атак для России. Вместо обсуждения топливного кризиса, повреждений инфраструктуры или других внутренних вызовов глава Кремля подробно рассказывал о ситуации на фронте и перечислял населенные пункты, вокруг которых продолжаются боевые действия.

При этом настроение российского общества, как отмечает Шустер, все заметнее расходится с официальной позицией Кремля. Согласно опубликованному социологическому исследованию, более восьми из десяти россиян выступают за скорейшее прекращение войны, тогда как лишь незначительная часть поддерживает продолжение боевых действий до достижения заявленных Кремлем целей. Несмотря на очереди на автозаправках и проблемы с обеспечением топливом, Путин продолжает утверждать, что ситуация в стране остается стабильной.

Журналист также приводит слова российского бизнесмена, который ранее регулярно встречался с президентом РФ. По его воспоминаниям, Путин проявлял мало интереса к вопросам экономики, однако полностью менялся, когда разговор заходил о войне. Именно эта тема, утверждает собеседник, вызывала у него наибольший интерес.

Шустер считает, что подобная сосредоточенность не приближает мирные переговоры. По его оценке, Кремль по-прежнему рассчитывает на затяжной конфликт, полагая, что время работает в пользу России, даже если цена такого курса будет исчисляться сотнями тысяч новых потерь и дальнейшим ухудшением ситуации внутри страны.

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