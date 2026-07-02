Путін остаточно зациклився на війні: чому Кремль більше не чує росіян

Російський диктатор Володимир Путін дедалі більше концентрується виключно на війні проти України, тоді як внутрішні проблеми країни поступово відходять для нього на другий план. Такого висновку дійшов журналіст Саймон Шустер у статті для The Atlantic, аналізуючи останні публічні виступи російського лідера та ситуацію всередині РФ.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За спостереженнями автора, після того, як Україна активізувала удари безпілотниками та ракетами по російській території, Путін кілька разів надовго зникав з інформаційного простору. Однак, повернувшись до публічної активності, він практично не коментував наслідки атак для Росії. Замість обговорення паливної кризи, пошкоджень інфраструктури чи інших внутрішніх викликів глава Кремля докладно розповідав про ситуацію на фронті та перераховував населені пункти, довкола яких точаться бойові дії.

При цьому настрій російського суспільства, як зазначає Шустер, дедалі помітніше розходиться з офіційною позицією Кремля. Згідно з опублікованим соціологічним дослідженням, більше восьми з десяти росіян виступають за якнайшвидше припинення війни, тоді як лише незначна частина підтримує продовження бойових дій до досягнення заявлених Кремлем цілей. Незважаючи на черги на автозаправках та проблеми із забезпеченням паливом, Путін продовжує стверджувати, що ситуація в країні залишається стабільною.

Журналіст також наводить слова російського бізнесмена, який раніше регулярно зустрічався із президентом РФ. За його спогадами, Путін виявляв мало інтересу до питань економіки, проте повністю змінювався, коли розмова заходила про війну. Саме ця тема, стверджує співрозмовник, викликала у нього найбільший інтерес.

Шустер вважає, що така зосередженість не наближає мирні переговори. За його оцінкою, Кремль, як і раніше, розраховує на затяжний конфлікт, вважаючи, що час працює на користь Росії, навіть якщо ціна такого курсу обчислюватиметься сотнями тисяч нових втрат і подальшим погіршенням ситуації всередині країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Київ у вогні та диму: страшні наслідки атаки РФ.



