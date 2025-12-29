logo_ukra

Трамп заявив про "велику поступку" Путіна: на що погодився диктатор
Трамп заявив про "велику поступку" Путіна: на що погодився диктатор

Президент США каже, що Путін щодо ЗАЕС демонструє готовність рухатися до миру

29 грудня 2025, 07:20
Президент США Дональд Трамп заявив про велику поступку російського диктатора Володимира Путіна щодо Запорізької АЕС. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер заявив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Мар-а-Лаго.

Трамп заявив про "велику поступку" Путіна: на що погодився диктатор

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми це довго обговорювали. ЗАЕС може негайно експлуатуватися. Я говорив із Путіним, він хоче бачити її введення в експлуатацію", — зазначив Дональд Трамп.

Президент США зазначив, що це найбільша АЕС у світі та "вони можуть швидко її запустити".

"Це дуже велика поступка – що він перестав націлювати бомбами на цю АЕС", — додав американський лідер.

"Ми дуже близькі до мети, можливо, навіть дуже близькі, ми досягли великої деталізації, хоча багато хто й казав, що це неможливо. Продовжимо завтра", — сказав глава Білого дому.




