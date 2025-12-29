Трамп заявив про "велику поступку" Путіна: на що погодився диктатор

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявив про велику поступку російського диктатора Володимира Путіна щодо Запорізької АЕС. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер заявив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Мар-а-Лаго.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Президент США зазначив, що це найбільша АЕС у світі та "вони можуть швидко її запустити".
Читайте також на порталі "Коментарі" — голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Про це Буданов розповів в інтерв'ю "Громадському".
Також видання "Коментарі" повідомляло – під час переговорів президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа не вдалось вирішити питання Донбасу. Це стало відомо із прес-конференції двох лідерів за результатами зустрічі.
Раніше "Коментарі" писали – Дональд Трамп заявив, що матиме ще одну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив під час свічної прес-конференції після зустрічі.
Трамп зазначив, що із Зеленським вони обговорили 95% питань і нова зустріч відбудеться вже у понеділок, 29 грудня.