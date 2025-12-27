logo

Главная Новости Общество Война с Россией Это их мечта: Буданов назвал цель РФ в войне на 2026 год
commentss НОВОСТИ Все новости

Это их мечта: Буданов назвал цель РФ в войне на 2026 год

Кремль хочет добиться полной оккупации Донбасса и Запорожской области

27 декабря 2025, 17:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Общественное".

Это их мечта: Буданов назвал цель РФ в войне на 2026 год

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Руководитель разведки рассказал, что цели Кремля четко очерчены в российском военном планировании. В этот список входит: полный контроль над Донецкой областью; максимальное продвижение в Днепропетровской области; продолжение наступательных действий в Запорожской и Херсонской областях; расширение так называемых "санитарных" (буферных) зон вдоль границы.

"Это основные их задачи. В принципе, задача 2026 года – это Донбасс и Запорожская область", — резюмировал Кирилл Буданов.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина имеет красные линии перед встречей президентов в США – это территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Если мы идем на те или иные шаги, важно, чтобы гарантии безопасности были сильными, мы были защищены. И если американская сторона поднимает вопрос о референдуме или о выборах. Точно это не может быть в таких условиях, в которых живем мы сегодня", — добавил Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава украинского государства Владимир Зеленский намерен на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.



