Это их мечта: Буданов назвал цель РФ в войне на 2026 год

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Общественное".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Руководитель разведки рассказал, что цели Кремля четко очерчены в российском военном планировании. В этот список входит: полный контроль над Донецкой областью; максимальное продвижение в Днепропетровской области; продолжение наступательных действий в Запорожской и Херсонской областях; расширение так называемых "санитарных" (буферных) зон вдоль границы.

"Это основные их задачи. В принципе, задача 2026 года – это Донбасс и Запорожская область", — резюмировал Кирилл Буданов.

