На Заході назвали головну мету візиту Зеленського до Трампа

Глава української держави Володимир Зеленський має намір на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня усунути ключові розбіжності щодо проекту мирної угоди. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що це саме Володимир Зеленський наполягав на зустрічі із Дональдом Трампом. Українська сторона під час серії переговорів наголосила, що всі спірні моменти мирного плану мають бути врегульовані під час прямих переговорів двох лідерів. Зокрема, йдеться про гостре питання щодо територій Донбасу.

Український президент також заявив, що скоординує свої дії з європейськими союзниками для визначення формату їхньої участі у зустрічах із США в неділю, додавши, що їхня участь у режимі онлайн цілком імовірна.

У той же час, як звернув увагу CNN, європейські чиновники непублічно висловлюють позитивні очікування від результату зустрічі президентів США та України цієї неділі. Але є й інша частина чиновників, які натякають, що зустрічі Зеленського та Трампа можуть піти за непередбачуваним сценарієм.

За їхніми словами, на зустрічі Зеленського та Трампа не очікується участі європейських лідерів.

Європейські співрозмовники телеканалу також наголосили, що українці вже кілька місяців закликали до переговорів на рівні лідерів України та США.

"З Трампом немає сценаріїв із низьким рівнем ризику", — сказав один із чиновників НАТО.

Американські співрозмовники CNN висловили сподівання, що зустріч Трампа та Зеленського буде продуктивною після тижня інтенсивних зусиль з боку американських та українських переговорників.

