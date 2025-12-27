На Западе назвали главную цель визита Зеленского к Трампу

Глава украинского государства Владимир Зеленский намерен на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде 28 декабря устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что это именно Владимир Зеленский настаивал на встрече с Дональдом Трампом. Украинская сторона во время серии переговоров акцентировала, что все спорные момент мирного плана должны быть урегулированы во время прямых переговоров двух лидеров. В частности, речь идет об остром вопросе, касательно территорий Донбасса.

Украинский президент также заявил, что скоординирует свои действия с европейскими союзниками для определения формата их участия во встречах с США в воскресенье, добавив, что их участие в режиме онлайн вполне вероятно.

В то же время, как обратил внимание "CNN", европейские чиновники непублично высказывают положительные ожидания от результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье. Но есть и другая часть чиновников, которые намекают, что встреч Зеленского и Трампа может пойти по непредсказуемому сценарию.

По их словам, на встрече Зеленского и Трампа не ожидается участия европейских лидеров.

Европейские собеседники телеканала также указали, что украинцы уже несколько месяцев призывали к переговорам на уровне лидеров Украины и США.

"С Трампом нет сценариев с низким уровнем риска", — сказал один из чиновников НАТО.

Американские собеседники "CNN" выразили надежду, что встреча Трампа и Зеленского будет продуктивной после недели интенсивных усилий со стороны американских и украинских переговорщиков.

