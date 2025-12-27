Путин неожиданно признал преимущество Украины: что заявил

Страна-агрессор признает отставание в сфере тяжелых дронов на фоне активного применения таких технологий Украиной. В ответ на этот пробел в российской армии начинают разрабатывать новые платформы для перевозки грузов и потенциально для ударных задач. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Defense Express.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что на недавней "прямой линии" российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска уступают Украине по количеству дронов типа "Баба-Яга".

По его словам, противник имеет преимущество в этом сегменте, что создает давление на российскую армию и стимулирует развитие новых технологий для восполнения пробела.

Компания "Дронакс" анонсировала работу над тяжелыми транспортными дронами, способными поднимать грузы весом до 100 кг.

Представители компании утверждают, что новые платформы позволят российским войскам "охватывать новые сценарии применения с перевозкой особо крупных грузов".

Пока нет ясности, будут ли эти дроны выполнять ударные миссии, хотя ранее тяжелые БПЛА объединяли транспортные и боевые функции.

Примером служит дрон ЧК-15СВО, имеющий грузоподъемность до 100 кг, который недавно прошел испытания. Он оснащен системой для сброса грузов и противотанковых мин ТМ-62, что, по словам разработчиков, является качественным скачком по сравнению с предыдущими платформами для малых грузов.

Россия продолжает развивать ряд различных проектов тяжелых беспилотников, стремясь сократить технологическое отставание от Украины.

