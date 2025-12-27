Путін несподівано визнав перевагу України: що заявив

Країна-агресор визнає відставання у сфері важких дронів на тлі активного застосування таких технологій Україною. У відповідь на цю прогалину у російській армії починають розробляти нові платформи для перевезення вантажів та потенційно для ударних завдань. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Defense Express.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що на нещодавній "прямій лінії" російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські окупаційні війська поступаються Україні за кількістю дронів типу "Баба-Яга".

За його словами, противник має перевагу в цьому сегменті, що створює тиск на російську армію та стимулює розвиток нових технологій для заповнення пропуску.

Компанія "Дронакс" анонсувала роботу над важкими транспортними дронами, здатними піднімати вантажі вагою до 100 кг.

Представники компанії стверджують, що нові платформи дозволять російським військам "охоплювати нові сценарії застосування з перевезенням особливо великих вантажів".

Поки немає ясності, чи виконуватимуть ці дрони ударні місії, хоча раніше важкі БПЛА об'єднували транспортні та бойові функції.

Прикладом є дрон ЧК-15СВО, що має вантажопідйомність до 100 кг, який нещодавно пройшов випробування. Він оснащений системою для скидання вантажів та протитанкових мін ТМ-62, що, за словами розробників, є якісним стрибком у порівнянні з попередніми платформами для малих вантажів.

Росія продовжує розвивати низку різних проектів важких безпілотників, прагнучи скоротити технологічне відставання від України.

