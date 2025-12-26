Путин воюет не за Россию: в Офисе президента сделали жесткое заявление

Российский диктатор Владимир Путин способен сорвать любые мирные договоренности не по невыгодным условиям или политическим рискам, а по абсолютно иррациональным причинам. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналистке Новости.LIVE.

Подоляк о том, что движет путиным

По словам Подоляка, Кремль может отказаться даже от компромиссных предложений, обсуждаемых с участием США и других международных партнеров. Причина – не стратегический расчет и не экономическая целесообразность, а личное восприятие войны самим Путиным.

Советник ОП подчеркнул, что Владимир Путин не мыслит в категориях долгосрочной пользы для России. Для него война — это не инструмент политики, торга или давления, а способ уничтожения, основанный на ненависти и эмоциях.

Подоляк подчеркнул, что хотя ближайшее окружение Кремля еще может получать краткосрочные выгоды — финансовые, политические или статусные, — само государство Россия несет колоссальные стратегические потери. Речь идет о деградации экономики, международной изоляции, потере человеческого потенциала и будущего развития.

Впрочем, по оценке Подоляка Путин не способен осознать масштаб этих последствий. Его решения все меньше базируются на логике или прагматизме, а все больше на внутренних импульсах, образах и желании разрушить Украину любой ценой.

Именно поэтому, подчеркивают в Офисе президента, международному сообществу не стоит рассчитывать на классическую модель переговоров с Кремлем, где ключевую роль играет рациональный компромисс.

