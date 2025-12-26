Удар у саме серце рф: куди вгатила Україна

У ніч на 26 грудня підрозділи Сил оборони України провели чергову операцію зі зниження бойових і логістичних можливостей російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Українська атака по тилу Росії

Під вогневе ураження потрапили одразу кілька важливих цілей противника. Зокрема, у населеному пункті Бердянське було атаковано місце зосередження живої сили 14-ї бригади спеціального призначення армії РФ. За попередньою інформацією, удар припав по підрозділах, які використовувалися для спеціальних та штурмових завдань.

Також у районі Старобешевого українські сили уразили склад матеріально-технічних засобів 228-го мотострілецького полку окупаційних військ. Знищення таких об’єктів безпосередньо впливає на здатність ворога забезпечувати свої підрозділи боєприпасами, пальним і спорядженням.

Крім того, за результатами раніше завданих ударів підтверджено повне знищення складу паливно-мастильних матеріалів окремої бригади матеріально-технічного забезпечення противника. Об’єкт розташовувався поблизу тимчасово окупованої Волновахи на Донеччині. Втрата запасів пального суттєво ускладнює пересування техніки та постачання російських військ на цьому напрямку.

Точні втрати живої сили та техніки ворога наразі уточнюються. Водночас у Силах оборони наголошують, що подібні удари є частиною системної роботи зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ та її наступальних можливостей.

Українські військові продовжують діяти послідовно, завдаючи ударів по ключових елементах тилового забезпечення противника, щоб змусити росію припинити збройну агресію проти України.

