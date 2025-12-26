Удар в самое сердце рф: куда вгатила Украина

В ночь на 26 декабря подразделения Сил обороны Украины провели очередную операцию по понижению боевых и логистических возможностей российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области.

Украинская атака по тылу России

Во огневое поражение попали сразу несколько важных целей противника. В частности, в населенном пункте Бердянское было атаковано место сосредоточения живой силы 14 бригады специального назначения армии РФ. По предварительной информации, удар пришелся по подразделениям, которые использовались для специальных и штурмовых задач.

Также в районе Старобешево украинские силы поразили состав материально-технических средств 228-го мотострелкового полка оккупационных войск. Уничтожение таких объектов оказывает непосредственное влияние на способность врага обеспечивать свои подразделения боеприпасами, горючим и снаряжением.

Кроме того, по результатам ранее нанесенных ударов подтверждено полное уничтожение состава горюче-смазочных материалов отдельной бригады материально-технического обеспечения противника. Объект располагался вблизи временно оккупированной Волновахи Донецкой области. Утрата запасов горючего существенно затрудняет передвижение техники и поставки российских войск в этом направлении.

Точные потери живой силы и техники врага уточняются. В то же время, в Силах обороны отмечают, что подобные удары являются частью системной работы по снижению военно-экономического потенциала РФ и ее наступательных возможностей.

Украинские военные продолжают действовать последовательно, нанося удары по ключевым элементам тылового обеспечения противника, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

