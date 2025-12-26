Міндіч вперше дав інтервʼю: про що заявив

Українська правда опублікувала перше велике інтерв’ю з Тимуром Міндічем, якого правоохоронці та медіа пов’язують зі схемою "відкатів" у державній компанії "Енергоатом". Сам Міндіч усі підозри заперечує та наполягає: справа проти нього є виключно інформаційною кампанією.

Заяви Міндіча

За його словами, фрагменти розмов, які фігурують у матеріалах Національне антикорупційне бюро України, нібито були вирвані з контексту, а він особисто "нічого не робив незаконного". Бізнесмен заявив, що зараз перебуває під сильним тиском і саме тому знаходиться в Ізраїлі.

Про зв’язки з владою та політиками

Міндіч підтвердив знайомство з Рустемом Умєровим та Германом Галущенко, але категорично заперечив будь-які вказівки або вплив з їхнього боку. Він також наголосив, що з Володимиром Зеленським спілкувався вкрай рідко, а зараз взагалі не підтримує контактів.

Окремо Міндіч прокоментував своє знайомство з Олексієм Чернишовим, зазначивши, що воно не мало жодного стосунку до політики чи кар’єрного просування.

Про виїзд з України та життя за кордоном

Підприємець стверджує, що поїздка до Ізраїлю була плановою і не пов’язаною з обшуками, які згодом провели українські правоохоронці. За його словами, ніхто його не попереджав і не допомагав перетнути кордон. Він також наголосив, що шукає адвокатів як в Україні, так і в Ізраїлі.



Про бізнес, майно і гроші



Міндіч заперечив свою причетність до компанії Fire Point, заявивши, що не є ані акціонером, ані бенефіціаром, хоча й знайомий з одним зі співвласників. Він також пояснив історію з придбанням 77 квартир зі знижкою 60%, назвавши це звичайним девелоперським проєктом, а не хабарем.



Щодо власних активів, бізнесмен зазначив, що зараз має небагато бізнесів, а його основними джерелами доходу раніше були проєкти, пов’язані з "95 кварталом" і YouTube. Інформацію про "російський слід" він назвав вигадкою.



Про охорону і публічні звинувачення

Міндіч заперечив наявність елітної охорони та заявив, що його люди не нападали на журналістів. Також він іронічно зазначив, що в нинішніх умовах його "можуть звинуватити навіть у війні в Ізраїлі".

Плани повернення



Бізнесмен заявив, що планує повернутися в Україну після завершення слідства та коли "закінчиться ця медійна історія". Окремо він пообіцяв дати ще одне інтерв’ю і детально прокоментувати записи НАБУ, в яких фігурує його ім’я.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Дніпропетровській області припинено діяльність мережі так званих "реабілітаційних центрів", які насправді діяли поза законом і використовували людей із залежностями як джерело прибутку. За даними слідства, злочинна група з чотирьох осіб організувала незаконне утримання людей у приміщеннях на території міста Шахтарське Синельниківського району та міста Жовті Води Кам’янського району.



