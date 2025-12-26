Миндич впервые дал интервью: о чем заявил

Украинская правда опубликовала первое большое интервью с Тимуром Миндичем , которого правоохранители и медиа связывают со схемой "откатов" в государственной компании "Энергоатом". Сам Миндич все подозрения отрицает и настаивает: дело против него исключительно информационной кампанией.

Заявления Миндича

По его словам, фрагменты разговоров, фигурирующих в материалах Национального антикоррупционного бюро Украины , якобы были вырваны из контекста, а он лично "ничего не делал незаконным". Бизнесмен заявил, что сейчас находится под сильным давлением, и именно поэтому находится в Израиле.

О связях с властью и политиками

Миндич подтвердил знакомство с Рустемом Умеровым и Германом Галущенко , но категорически отрицал какие-либо указания или влияние с их стороны. Он также подчеркнул, что с Владимиром Зеленским общался крайне редко, а сейчас вообще не поддерживает контактов.

Отдельно Миндич прокомментировал свое знакомство с Алексеем Чернышевым , отметив, что оно не имело никакого отношения к политике или карьерному продвижению.

О выезде из Украины и жизни за границей

Предприниматель утверждает, что поездка в Израиль была плановой и не связанной с обысками, впоследствии проведенными украинскими правоохранителями. По его словам, никто его не предупреждал и не помогал пересечь границу. Он также подчеркнул, что ищет адвокатов как в Украине, так и в Израиле.



О бизнесе, имуществе и деньгах



Миндич отрицал свою причастность к компании Fire Point, заявив, что не является ни акционером, ни бенефициаром, хотя и знаком с одним из совладельцев. Он также объяснил историю с приобретением 77 квартир со скидкой 60%, назвав это обычным девелоперским проектом, а не взяткой.



Относительно собственных активов, бизнесмен отметил, что сейчас мало бизнесов, а его основными источниками дохода ранее были проекты, связанные с "95 кварталом" и YouTube. Информацию о "русском следе" он назвал выдумкой.



Об охране и публичных обвинениях

Миндич отрицал наличие элитной охраны и заявил, что его люди не нападали на журналистов. Также он иронически отметил, что в нынешних условиях его "могут обвинить даже в войне в Израиле".

Планы возвращения



Бизнесмен заявил, что планирует вернуться в Украину по завершении следствия и когда "завершится эта медийная история". Отдельно он пообещал дать еще одно интервью и подробно прокомментировать записи НАБУ, в которых фигурирует его имя.



