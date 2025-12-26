Путін воює не за Росію: в Офісі президента зробили жорстку заяву

Російський диктатор Володимир Путін здатен зірвати будь-які мирні домовленості не через невигідні умови чи політичні ризики, а з абсолютно ірраціональних причин. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE.

Подоляк про те, що керує Путіним

За словами Подоляка, Кремль може відмовитися навіть від компромісних пропозицій, які обговорюються за участі США та інших міжнародних партнерів. Причина — не стратегічний розрахунок і не економічна доцільність, а особисте сприйняття війни самим Путіним.

Радник ОП наголосив, що Володимир Путін не мислить у категоріях довгострокової користі для Росії. Для нього війна — це не інструмент політики, торгу чи тиску, а спосіб знищення, що ґрунтується на ненависті та емоціях.

Подоляк підкреслив, що хоча найближче оточення Кремля ще може отримувати короткострокові вигоди — фінансові, політичні або статусні, — сама держава Росія зазнає колосальних стратегічних втрат. Йдеться про деградацію економіки, міжнародну ізоляцію, втрату людського потенціалу та майбутнього розвитку.

Втім, за оцінкою Подоляка, Путін не здатен усвідомити масштаб цих наслідків. Його рішення дедалі менше базуються на логіці чи прагматизмі, а все більше — на внутрішніх імпульсах, образах і бажанні зруйнувати Україну будь-якою ціною.

Саме тому, наголошують в Офісі президента, міжнародній спільноті не варто розраховувати на класичну модель переговорів із Кремлем, де ключову роль відіграє раціональний компроміс.

