Це їх мрія: Буданов назвав ціль РФ у війні на 2026 рік

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Як інформує портал "Коментарі", про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню "Суспільне".

Кирило Буданов. Фото: із відкритих джерел

Керівник розвідки розповів, що цілі Кремля чітко окреслені в російському військовому плануванні. До цього списку входить: повний контроль над Донецької областю; максимальне просування у Дніпропетровській області; продовження наступальних дій у Запорізькій та Херсонській областях; розширення так званих "санітарних" (буферних) зон уздовж кордону.

"Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 2026 року – це Донбас і Запорізька область", — резюмував Кирило Буданов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна має червоні лінії перед зустріччю президентів у США – це територіальні питання, ЗАЕС та гарантії безпеки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

"Якщо ми йдемо на ті чи інші кроки, важливо, щоб гарантії безпеки були сильними, ми були захищені. І якщо американська сторона порушує питання про референдум чи про вибори. Точнісінько це не може бути в таких умовах, в яких живемо ми сьогодні", — додав Володимир Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – глава української держави Володимир Зеленський має намір на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня усунути ключові розбіжності щодо проекту мирної угоди. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.