Итог переговоров Зеленского и Трампа: стало известно, решен ли вопрос Донбасса

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Во время переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа не удалось решить вопрос Донбасса. Это стало известно из пресс-конференции двух лидеров по результатам встречи.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Трамп заявил, что стороны "приблизились к согласованию" вопроса Донбасса.
На комментарий журналиста, что позиция россиян заключается в том, что Украина должна оставить всю территорию Донецкой области, Трамп отметил, что это то, что они хотят. Но этот вопрос еще будет прорабатываться. Трамп высказал мнение, что все движутся в правильном направлении.
В свою очередь, Владимир Зеленский также назвал вопрос Донбасса "очень сложным".
Читайте также на портале "Комментарии" — глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Общественное".
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина теряет Северск: посыпается ли теперь оборона Донбасса.