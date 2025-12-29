Итог переговоров Зеленского и Трампа: стало известно, решен ли вопрос Донбасса

Во время переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа не удалось решить вопрос Донбасса. Это стало известно из пресс-конференции двух лидеров по результатам встречи.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп заявил, что стороны "приблизились к согласованию" вопроса Донбасса.

"Этот вопрос еще не решен, но мы значительно приблизились. Это очень сложный вопрос, но, я уверен, мы его решим", — сказал глава Белого дома.

На комментарий журналиста, что позиция россиян заключается в том, что Украина должна оставить всю территорию Донецкой области, Трамп отметил, что это то, что они хотят. Но этот вопрос еще будет прорабатываться. Трамп высказал мнение, что все движутся в правильном направлении.

В свою очередь, Владимир Зеленский также назвал вопрос Донбасса "очень сложным".

"Вы знаете нашу позицию. Мы должны уважать наш закон, наш народ, нашу территорию... У нас с россиянами здесь абсолютно разные позиции", – сказал украинский лидер.

"Когда мы говорим о референдуме, это может быть один из ключей... Есть возможность проголосовать в парламенте или провести референдум", – добавил Зеленский.

