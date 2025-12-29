Підсумок переговорів Зеленського та Трампа: стало відомо, чи вирішено питання Донбасу

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Під час переговорів президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа не вдалося вирішити питання Донбасу. Це стало відомо із прес-конференції двох лідерів за результатами зустрічі.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Трамп заявив, що сторони "наблизилися до узгодження" питання Донбасу.
На коментар журналіста, що позиція росіян у тому, що Україна має залишити всю територію Донецької області, Трамп зазначив, що це те, що вони хочуть. Але це питання ще опрацьовуватиметься. Трамп висловив думку, що всі рухаються у правильному напрямку.
У свою чергу Володимир Зеленський також назвав питання Донбасу "дуже складним".
Читайте також на порталі "Коментарі" — голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Буданов розповів в інтерв'ю "Громадському".
Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна втрачає Сіверськ: чи тепер посипається оборона Донбасу.