Підсумок переговорів Зеленського та Трампа: стало відомо, чи вирішено питання Донбасу

Під час переговорів президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа не вдалося вирішити питання Донбасу. Це стало відомо із прес-конференції двох лідерів за результатами зустрічі.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп заявив, що сторони "наблизилися до узгодження" питання Донбасу.

"Це питання ще не вирішене, але ми значно наблизилися. Це дуже складне питання, але, я впевнений, ми його вирішимо", — сказав голова Білого дому.

На коментар журналіста, що позиція росіян у тому, що Україна має залишити всю територію Донецької області, Трамп зазначив, що це те, що вони хочуть. Але це питання ще опрацьовуватиметься. Трамп висловив думку, що всі рухаються у правильному напрямку.

У свою чергу Володимир Зеленський також назвав питання Донбасу "дуже складним".

"Ви знаєте нашу позицію. Ми маємо поважати наш закон, наш народ, нашу територію... У нас із росіянами тут абсолютно різні позиції", – сказав український лідер.

"Коли ми говоримо про референдум, це може бути один із ключів... Є можливість проголосувати у парламенті чи провести референдум", – додав Зеленський.

