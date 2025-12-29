Трамп собрался в Украину: как это может приблизить конец в войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет иметь еще один разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил во время свечной пресс-конференции после встречи.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп отметил, что с Зеленским они обсудили 95% вопросов и новая встреча состоится уже в понедельник, 29 декабря.

"Мы очень близки к цели, возможно, даже очень близки, мы достигли большой детализации, хотя многие и говорили, что это невозможно. Продолжим завтра", — сказал глава Белого дома.

По его словам, на переговорах остался один или два вопроса. Также Трамп заявил, что готов посетить Украину, если это поможет закончить войну.

"Я хотел бы заключить соглашение и не обязательно ехать... Но, если это поможет, спасет 25 000 жизней в месяц или что-то другое, я точно буду готов это сделать", — добавил Трамп.

Глава Белого дома спрогнозировал, что через несколько недель станет известно, сработает ли мирный план.

"Если оно пойдет хорошо. Мы имеем один пункт, а он разделил мысли наши. 35 лет некоторые вопросы ждали своего решения, мы несколько дней взяли", — отметил американский лидер.

По его словам, трехсторонняя встреча с его участием, а также президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина "может состояться в нужное время".

