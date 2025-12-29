Трамп зібрався до України: як це може наблизити кінець у війні

Президент США Дональд Трамп заявив, що матиме ще одну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив під час свічної прес-конференції після зустрічі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп зазначив, що із Зеленським вони обговорили 95% питань і нова зустріч відбудеться вже у понеділок, 29 грудня.

"Ми дуже близькі до мети, можливо, навіть дуже близькі, ми досягли великої деталізації, хоча багато хто й казав, що це неможливо. Продовжимо завтра", — сказав глава Білого дому.

За його словами, на переговорах залишилося одне чи два питання. Також Трамп заявив, що готовий відвідати Україну, якщо це допоможе закінчити війну.

"Я хотів би укласти угоду і не обов'язково їхати... Але, якщо це допоможе, врятує 25 000 життів на місяць або щось інше, я точно готовий це зробити", — додав Трамп.

Глава Білого дому спрогнозував, що за кілька тижнів стане відомо, чи спрацює мирний план.

"Якщо воно піде добре. Ми маємо один пункт, а він розділив думки наші. 35 років деякі питання чекали на своє рішення, ми кілька днів взяли", — зазначив американський лідер.

За його словами, тристороння зустріч за його участю, а також президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна "може відбутися у потрібний час".

