Трамп зібрався до України: як це може наблизити кінець у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп зібрався до України: як це може наблизити кінець у війні

Зеленський і Трамп матимуть ще одну важливу розмову

29 грудня 2025, 07:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що матиме ще одну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив під час свічної прес-конференції після зустрічі.

Трамп зібрався до України: як це може наблизити кінець у війні

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп зазначив, що із Зеленським вони обговорили 95% питань і нова зустріч відбудеться вже у понеділок, 29 грудня.

"Ми дуже близькі до мети, можливо, навіть дуже близькі, ми досягли великої деталізації, хоча багато хто й казав, що це неможливо. Продовжимо завтра", — сказав глава Білого дому.

За його словами, на переговорах залишилося одне чи два питання. Також Трамп заявив, що готовий відвідати Україну, якщо це допоможе закінчити війну.

"Я хотів би укласти угоду і не обов'язково їхати... Але, якщо це допоможе, врятує 25 000 життів на місяць або щось інше, я точно готовий це зробити", — додав Трамп.

Глава Білого дому спрогнозував, що за кілька тижнів стане відомо, чи спрацює мирний план.

"Якщо воно піде добре. Ми маємо один пункт, а він розділив думки наші. 35 років деякі питання чекали на своє рішення, ми кілька днів взяли", — зазначив американський лідер.

За його словами, тристороння зустріч за його участю, а також президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна "може відбутися у потрібний час".

Читайте також на порталі "Коментарі" — голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Про це Буданов розповів в інтерв'ю "Суспільному".

Також видання "Коментарі" повідомляло – під час переговорів президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа не вдалось вирішити питання Донбасу. Це стало відомо із прес-конференції двох лідерів за результатами зустрічі.




