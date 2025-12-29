logo

Трамп заявил о "большой уступке" Путина: на что согласился диктатор
НОВОСТИ

Трамп заявил о "большой уступке" Путина: на что согласился диктатор

Президент США говорит, что Путин по вопросу ЗАЭС демонстрирует готовность двигаться к миру

29 декабря 2025, 07:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил о большой уступке российского диктатора Владимира Путина по Запорожской АЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Мар-а-Лаго.

Трамп заявил о "большой уступке" Путина: на что согласился диктатор

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы это долго обсуждали. ЗАЭС может немедленно эксплуатироваться. Я говорил с Путиным, он хочет видеть ее ввод в эксплуатацию", — отметил Дональд Трамп.

Президент США отметил, что это самая большая АЭС в мире и "они могут быстро ее запустить".

"Это очень большая уступка – что он перестал нацеливаться бомбами на эту АЭС", — добавил американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Общественное".

Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа не удалось решить вопрос Донбасса. Это стало известно из пресс-конференции двух лидеров по результатам встречи.

Ранее "Комментарии" писали – Дональд Трамп заявил, что будет иметь еще один разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил во время свечной пресс-конференции после встречи.

Трамп отметил, что с Зеленским они обсудили 95% вопросов и новая встреча состоится уже в понедельник, 29 декабря. 

"Мы очень близки к цели, возможно, даже очень близки, мы достигли большой детализации, хотя многие и говорили, что это невозможно. Продолжим завтра", — сказал глава Белого дома.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g50sfidzj6U
