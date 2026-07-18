"Тіньовий флот" РФ йде на дно: Мадяр розкрив, скільки суден ще вразили за ніч

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Кравцев Сергей
Українські дрони в ніч на 18 липня вкотре атакували "тіньовий флот" Росії у Чорному та Азовському морях. На цей раз уражено ще 13 суден. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні в Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що уражені 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучі крани.
Усього за 13 діб операції "МоЛоЧКа" українські дрони атакували 172 російські судна: 118 одиниць в Азовському морі; 54 одиниць у Чорному морі.
Читайте також на порталі "Коментарі" — українські Сили безпілотних систем продовжують масштабну операцію зі знищення російського "тіньового флоту", який використовується Москвою для перевезення нафти, палива та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Лише за останню добу, 17 липня, морські безпілотники атакували ще 12 суден у акваторії Чорного моря.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 13 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали поразки ряду важливих цілей ворога. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Раніше "Коментарі" писали — Україна запропонувала радикальний крок проти "тіньового флоту" РФ: деталі.