"Тіньовий флот" РФ йде на дно: Мадяр розкрив, скільки суден ще вразили за ніч

Українські дрони в ніч на 18 липня вкотре атакували "тіньовий флот" Росії у Чорному та Азовському морях. На цей раз уражено ще 13 суден. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні в Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що уражені 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучі крани.

Усього за 13 діб операції "МоЛоЧКа" українські дрони атакували 172 російські судна: 118 одиниць в Азовському морі; 54 одиниць у Чорному морі.

"Мета незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів в обхід санкцій. Кожен самохідний плавзасіб будемо перетворювати на баржу, що дрейфує морем, сліпу і глуху; не мета плямами нафти спорожнити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", — висловився.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські Сили безпілотних систем продовжують масштабну операцію зі знищення російського "тіньового флоту", який використовується Москвою для перевезення нафти, палива та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Лише за останню добу, 17 липня, морські безпілотники атакували ще 12 суден у акваторії Чорного моря.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 13 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали поразки ряду важливих цілей ворога. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу.

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