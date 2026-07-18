logo_ukra

BTC/USD

63906

ETH/USD

1844.25

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Тіньовий флот" РФ йде на дно: Мадяр розкрив, скільки суден ще вразили за ніч
commentss НОВИНИ Всі новини

"Тіньовий флот" РФ йде на дно: Мадяр розкрив, скільки суден ще вразили за ніч

Українські дрони вразили ще 13 судів "тіньового флоту" РФ

18 липня 2026, 09:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські дрони в ніч на 18 липня вкотре атакували "тіньовий флот" Росії у Чорному та Азовському морях. На цей раз уражено ще 13 суден. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні в Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

"Тіньовий флот" РФ йде на дно: Мадяр розкрив, скільки суден ще вразили за ніч

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що уражені 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучі крани.

Усього за 13 діб операції "МоЛоЧКа" українські дрони атакували 172 російські судна: 118 одиниць в Азовському морі; 54 одиниць у Чорному морі.                                           

"Мета незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів в обхід санкцій. Кожен самохідний плавзасіб будемо перетворювати на баржу, що дрейфує морем, сліпу і глуху; не мета плямами нафти спорожнити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", — висловився.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські Сили безпілотних систем продовжують масштабну операцію зі знищення російського "тіньового флоту", який використовується Москвою для перевезення нафти, палива та інших вантажів в обхід міжнародних санкцій. Лише за останню добу, 17 липня, морські безпілотники атакували ще 12 суден у акваторії Чорного моря.                                           

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 13 липня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали поразки ряду важливих цілей ворога. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше "Коментарі" писали — Україна запропонувала радикальний крок проти "тіньового флоту" РФ: деталі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини