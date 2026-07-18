"Теневой флот" РФ идет на дно: Мадяр раскрыл, сколько суден еще поразили за ночь

Украинские дроны в ночь на 18 июля в очередной раз атаковали "теневой флот" России в Черном и Азовском морях. На этот раз поражено еще 13 судов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что поражены 8 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир и 2 плавучих крана.

Всего за 13 суток операции "МоЛоЧКа" украинские дроны атаковали 172 российских судна: 118 единиц в Азовском море; 54 единиц в Черном море.

"Цель неизменна: остановка логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций. Каждое самоходное плавсредство будем превращать в дрейфующую морем баржу, слепую и глухую; не цель пятнами нефти опорожнить водную акваторию, поэтому никаких пробоин", — высказался "Мадяр".

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские Силы беспилотных систем продолжают масштабную операцию по уничтожению российского "теневого флота", который используется Москвой для перевозки нефти, топлива и других грузов в обход международных санкций. Только за последние сутки, 17 июля, морские беспилотники атаковали еще 12 судов в акватории Черного моря.

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